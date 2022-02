Elke dag 5 minuten: met deze vijf simpele oefeningen word je vanzelf fitter

Nog 3 weken en we beginnen aan #IedereenFlandrien, ons trainingsprogramma waarin we in 10 weken (een betere) wielertoerist worden. De koersfiets wordt een essentieel ­onderdeel van ons bestaan. Maar wat kunnen we in afwachting al doen? Sportkinesiste Louise Pieters geeft vijf supersimpele oefeningen voor elke dag die je vanzelf fitter maken.

Oefening 1: Beweeglijkheid van de lage rug

Ga op je rug liggen. Trek je benen op, maar hou je voeten wel op de grond of op het bed. Draai nu je twee knieën achtereenvolgens naar links en naar rechts, je schouders blijven liggen.

Oefening 2: Beweeglijkheid van de hoge rug/borstkas

Zet je op de rand van je bed. Breng je handen achter je hoofd en zet je goed rechtop. Breng nu je ellebogen zo ver mogelijk naar achteren, ondertussen adem je rustig uit. Je zult daarmee je borstkas uitrekken en tegelijkertijd ook je rug versterken.

Oefening 3: Beweeglijkheid van de hoge rug

Hou je handen en armen in dezelfde positie achter je hoofd en draai je romp naar links en naar rechts. Deze twee laatste oefeningen zijn ook bijzonder goed voor mensen die geen plannen hebben om wielertoerist te worden. Velen hebben een zittende job en zitten overdag vaak in dezelfde positie. Met deze oefeningen zorgen we voor mobiliteit en meer lenigheid.

Oefening 4: Beweeglijkheid van de lage rug

Ga op je bed op je rug liggen. Trek je twee knieën samen tegen je kin en maak een bolletje van je lichaam.

Oefening 5: Lenigheid hamstrings (achterkant benen)

Ga op je bed zitten. Leg je benen gestrekt, en probeer met je handen je tenen te raken. Je kunt die oefening ook doen door recht te staan naast je bed, en voorover te buigen. Hou die benen wel gestrekt.

