Erik Vandewal doneert voor de 100ste keer bloed

Het Rode Kruis is steeds op zoek naar bloeddonoren. Gelukkig kan Rode Kruis Maasland rekenen op trouwe bloedgevers. Mensen helpen, zit bij de meesten van hen in het bloed. Tijdens de laatste donatie in zaal De Riet in Opoeteren nam Erik Vandewal plaats in een zeteltje van het Rode Kruis om de 100ste keer bloed te geven. Dat is een hele prestatie als je weet dat je maar vier keer per jaar mag doneren. Erik heeft met zijn vele giften al heel veel patiënten geholpen en hij is vastbesloten om dit te blijven doen. Het bloed wordt onder meer gebruikt voor slachtoffers van een verkeersongeluk, patiënten die bij een operatie veel bloed hebben verloren of lijden aan leukemie. Ook wordt er onderzoek mee gedaan.Als dank voor zijn vrijwillige inzet ontving Erik een fles cava vanwege het bloedtransfusiecentrum en vanwege Rode Kruis Maasland chocolaatjes, een fles wijn en een waardebon van 20 euro om te gebruiken bij een lokale handelaar.Mensen hebben vaak nog geen besef hoe belangrijk het is om bloed te geven. Veel mensen gaan pas nadenken over de donatie van bloed als ze er zelf in hun omgeving mee te maken krijgen. Rode Kruis Maasland organiseert 16 bloedcollectes in het werkgebied, verspreid over een jaar. Deze gaan door op volgende locaties: zaal De Riet in Opoeteren, Ontmoetingshuis Voorshoven in Neeroeteren, Cultureel Centrum Achter Olmen in Maaseik en Zaal Edelweiss in Dilsen. Kom ook bloed geven en wordt zelf een held zoals Erik Vandewal.Bezoek donorportaal.rodekruis.be voor data en locaties van komende collectes. Maak steeds een afspraak voor je donatie op internet of op het gratis nummer 0800 777 00.