Duel tussen Standard en Genk Ladies uitgesteld

Er werd met zaterdag 26 februari (14u) al een nieuwe datum geprikt. Mogelijk weet Genk dus dan pas (op de laatste speeldag van de reguliere competitie) of het Play-Off 1 zal spelen of niet. Volgend weekend volgt de confrontatie met Woluwe. De wedstrijd van grote concurrent Gent, dat in de ranking op drie punten van Genk Ladies volgt, gaat voorlopig deze zaterdag wel gewoon door. Mits winst in Brugge kunnen de Oost-Vlaamse dames Genk onder druk zetten. Ook het duel tussen OH Leuven en Charleroi wordt na enkele coronabesmettingen uitgesteld.

