Prins Harry heeft elke dag minstens een half uur me-time nodig

Op het platform BetterUp hebben prins Harry en tennisster Serena Williams beiden gesproken over het belang van zelfzorg.

Harry moedigt hierin de kijkers aan om tijd te maken voor hun eigen welzijn en zegt er direct bij dat hij zich realiseert hoe moeilijk dat kan zijn: “Voor jezelf zorgen is het eerste wat wegvalt. Dat weet ik als echtgenoot en als vader.”

Harry vertelt dat hij elke ochtend 30 tot 45 minuten de tijd neemt om zich op zichzelf te concentreren.

“Als een van de kinderen naar school is en de andere slaapt, dan is er een kleine pauze in ons schema”, vertelt hij. ”Het is of trainen of de hond uitlaten, de natuur in en misschien mediteren.”

Hij vertelt Serena ook dat me-time een gewoonte moet zijn die net zo goed deel uitmaakt van de dagelijkse routine als je tanden poetsen.

Serena reageerde met een glimlach: “Dan heb ik nog veel te doen.”