Halenaar en bestuurder uit Herk-de-Stad beboet bij controles in Diest

Bij een verkeerscontrole in Diest zijn woensdag drie druggebruikers uit het verkeer gehaald: een 39-jarige man uit Herk-de-Stad, een 46-jarige man uit Diest en een man van 32 uit Scherpenheuvel-Zichem. Ze reden onder invloed van drugs. Twee bestuurders reden met gsm in de hand. De politie beboette nog drie bestuurders omdat ze geen veiligheidsgordel droegen.

In de Halensebaan in Diest is vorige week een 42-jarige man uit Halen geverbaliseerd. De bestuurder van een Mini negeerde het stopteken van de politie en reed door. De politie kon de Halenaar op zijn oprit intercepteren. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken. maw