Bernd Storck wil roteren, Luca Oyen mag hopen op basisplaats tegen Zulte-Waregem

“Wij hebben een sterke kern, ook uit de fysieke testen blijkt dat veel spelers klaar zijn om een sterke prestatie neer te zetten”, vertelde Storck vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. “Bovendien keerden er spelers met een jetlag terug van interlands, sommigen speelden ook twee volledige wedstrijden. Daarom heb ik tegen anderen al vlak na de match tegen Union gezegd dat ze in de volgende wedstrijd hun kans zullen krijgen. We hebben de tijd gebruikt om hard en goed te trainen. Iedereen zal klaar zijn voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem.”

Rust voor Ito en/of Bongionda

Mogelijk starten zo Ito en/of Bongonda op de bank. En krijgt Luca Oyen na enkele sterke invalbeurten een basisplaats. “Luca Oyen viel al vaker sterk in, waarom zou hij niet goed kunnen presteren vanaf de eerste minuut”, stelde zijn coach een retorische vraag. “In een club als KRC Genk moeten jonge spelers stappen zetten, dat maakt ook deel uit van mijn job.”

Storck kan zondag kiezen uit 22 fitte spelers. Alleen Nemeth ontbreekt, hij kan wel de training hervatten na een vervelende enkelblessure. Van de internationals pikt Arteaga zaterdag als laatste aan, Preciado ondervindt geen hinder meer van de blessure die hij woensdag opliep.

Ontgoocheld in Ugbo

Bernd Storck gaf vorige maand aan dat hij liefst niemand zag vertrekken tijdens de wintermercato. Maar met Toma, Eiting en Ugbo verlieten drie spelers de Cegeka Arena. “Toma is nog jong en wil graag speelminuten maken. Daarin kan ik me helemaal in vinden, de concurrentie is groot op zijn positie. Ook Eiting wilde meer spelen. Ik heb met hem een eerlijke evaluatie gemaakt en gezegd dat die kans heel klein was, omdat ik van een middenvelder andere dingen verwacht. Wij willen directer spel, meer diepgang en power: iemand als Ouattara brengt ons zeker extra mogelijkheden op dat vlak.”

Met het vertrek en vooral de houding van Ugbo heeft Storck wel een probleem. “Je hebt als speler een bepaalde verantwoordelijkheid. De club investeerde stevig in Ugbo, dan moet je ook tot het uiterste willen gaan om iets terug te geven. Maar Ugbo had het moeilijk met de concurrentie van Onuachu. En hij kon zijn draai niet vinden in onze manier van spelen. Natuurlijk is het bij Genk anders voetballen dan bij Cercle, moet je hier slim lopen om zelf ruimte te creëren. Tegelijkertijd kom je als spits ook vaker in de zone van de waarheid. Ugbo gaf echter na de thuismatch tegen Beerschot al aan dat hij weg wilde, samen met zijn makelaar is hij daar de weken daarna ook voortdurend op blijven aansturen. Dat heeft me ontgoocheld, ik zie daarin een gebrek aan respect. Met Nemeth en Paintsil hebben we gelukkig alternatieven, misschien zijn er nog andere opties in onze kern. Ook Kelvin John stroomt door van de beloften naar de A-kern.”

Storck rekent op thuisvoordeel

Volgens de Genkse coach heeft Zulte Waregem aan stabiliteit gewonnen na de trainerswissel. “Ze geven minder weg onder Timmy Simons. Maar het is wel een ploeg die altijd wil voetballen. En die offensief veel troeven heeft met twee snelle flankaanvallers en topschutter Gano voorin.”

Storck hoopt dat de terugkeer van de fans zijn ploeg richting een thuiszege kan stuwen. “Dit worden de weken van de waarheid. Alles blijft mogelijk, we moeten alleen naar onszelf kijken. We moeten zo veel mogelijk wedstrijden winnen. Daarin kunnen onze supporters een belangrijke rol spelen. Hopelijk dagen al onze abonnees zondag op, ook al spelen we pas om 21 uur. De spelers willen erg graag nog iets terugdoen voor hun steun.”