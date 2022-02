STVV-coach Bernd Hollerbach: “Shinji Kagawa liet al goede dingen zien op training”

Na een tumultueuze week wil Bernd Hollerbach vooral vooruitkijken. De Duitse T1 vraagt de steun van de fans en laat zich uit over de nieuwkomers Kagawa, Klauss en Al-Dakhil. “Ze passen in deze groep.”

De thuisnederlaag tegen Charleroi heeft nagezinderd op Stayen. De clash die zich afspeelde tussen de supporters enerzijds en Junior Pius en T2 Dennis Schmitt anderzijds hield de gemoederen bezig. Pius en Schmitt werden uiteindelijk gesanctioneerd. “Een beslissing van de club”, zo legt Hollerbach uit. “Van beide kanten uit was het niet goed. Ik heb vanaf het begin gezegd dat de club, zijn fans en zijn medewerkers als één familie zijn. In elke familie krijg je soms stress en conflicten. Maar in een familie blijf je elkaar altijd steunen. Laat ons dit nu achter ons laten en samen vooruitgaan. We hebben onze twaalfde man nodig. We moeten weer een eenheid vormen.”

LEES OOK. STVV schorst Junior Pius en Dennis Schmitt na fluim en middenvinger

Over naar de transferperiode dan. Superster Shinji Kagawa trainde deze week voor het eerst mee bij STVV, dat zich op de slotdag verder versterkte met Joao Klauss en Ameen Al-Dakhil. “Ze integreren zich goed”, geeft Hollerbach aan. “We zullen moeten bekijken of ze meteen kunnen starten, want er zijn jongens bij die al even niet hebben gespeeld. Dat vraagt soms tijd.”

Met Kagawa is dat zeker het geval. De Japanse middenvelder kwam sinds september niet meer in actie. “Hij staat nog niet zo ver als de rest”, weet ook Hollerbach. “Ik moet nog met Shinji praten, maar ik maak me niet veel zorgen over hem. Op training liet hij al mooie dingen zien. Hij is een grote ster, zo iemand heeft minder lang nodig dan de doorsnee speler.”

Ook Klauss speelde de laatste weken niet bij Standard. “Dat merk je wel. Het is een heel positieve jongen die zich smijt. Al-Dakhil is iemand voor het heden en de toekomst. Het is een jonge Belg en we zijn blij dat we hem erbij hebben. Hij heeft onlangs nog gespeeld bij Standard, dus kan ook bij ons zijn opwachting maken. Mijn balans van de mercato? Een trainer is nooit tevreden”, lacht Hollerbach. “Het zijn alleszins jongens met karakter. Ze willen werken, passen in deze groep en willen STVV aan succes helpen.”

Daniel Schmidt is intussen terug in België. “Hij is onze nummer één”, klinkt het duidelijk. “Kortrijk? Ze hebben veel goede spelers gehaald, maar voetbal is een ploegsport. Het speelveld ligt er daar niet goed bij. Ik weet dat nog van mijn tijd in Moeskroen. Je bent er bijna verplicht om met lange ballen te spelen en het duel te winnen. Daarop moet je je instellen. Ook het juiste schoeisel is belangrijk, alsook een goeie mentaliteit.”

LEES OOK. Russo straks van titularis naar tribune? “Gemiste kans voor STVV-bestuur”