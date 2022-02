Gilles Lamberrigts: “Niks moet. Maar nu we toch op de eerste plaats staan, willen we er ook voor gaan.” — © Dick Demey

“Niks moet. Maar nu we toch op de eerste plaats staan, willen we er ook voor gaan. Zo redeneren wij in de spelersgroep over de titel”, zegt Gilles Lamberigts. De man op de tien bij Bree-Beek wil concurrent Sch.-Beverst graag op zeven punten zetten. “Dan gaan we er dicht bij zijn.”