Royals. Prins Harry kan niet terug naar huis keren, een omstreden koninklijke bruiloft en een jarige Deense prinses

Prinses Beatrice verwelkomde in september haar eerste kindje met haar echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi en werd al snel overspoeld door gelukswensen van over de hele wereld. Een toegewijde fan stuurde een paar handgemaakte truitjes voor baby Sienna en ontving een persoonlijk bedankbriefje van de kersverse mama. “Heel erg bedankt voor het sturen van de prachtige truitjes voor Sienna”, schrijft de prinses. “Ze heeft zo‘n geluk dat ze zoiets bijzonders en attents mag dragen. Heel erg bedankt dat je aan ons hebt gedacht met dit unieke cadeau.”

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van kroonprinses Mary van Denemarken vandaag, heeft het Deense hof een nieuw staatsportret onthuld. Het portret is gemaakt door de Spaanse kunstenaar Jesús Herrera Martínez en werd onthuld tijdens van de opening van de speciale tentoonstelling Kroonprinses Mary 1972 - 2022.

Afgelopen woensdag was het twintig jaar geleden dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het huwelijksbootje stapten, op 2 februari 2002. Of het koninklijk paar hun huwelijksdag ook heeft gevierd, werd niet bekendgemaakt.

In de documentaire Een porseleinen huwelijk die op de Nederlandse televisie is uitgezonden, werd bekend dat Willem-Alexander destijds zo verliefd was op Máxima dat hij bereid was om het koningschap op te geven om met haar te kunnen trouwen. De vader van Máxima was namelijk omstreden, omdat hij in Argentinië diende tijdens de dictatuur van Jorge Videla.

Volgens bronnen heeft prins Harry zijn zinnen gezet op een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk om de koningin te bezoeken met Meghan, Archie en Lilibet, maar dat zal alleen gebeuren als de Britse regering de juiste maatregelen treft om zijn familie te beschermen. Harry bood eerder aan om de politiebescherming zelf te betalen nadat hij in januari 2020 was teruggetreden uit zijn koninklijke functie, maar dat aanbod werd afgewezen. Sinds de verhuizing naar Californië zorgen zij zelf voor de beveiliging van het gezin, maar Harry beweert dat een soortgelijke regeling in zijn thuisland niet zal werken. Tot de regering besluit om de juiste bescherming te bieden, kunnen prins Harry en zijn gezin niet terugkeren naar zijn thuisland.