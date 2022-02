Werkgevers willen telewerkverplichting loslaten

Voka Limburg vraagt het loslaten van het verplicht telewerken. De besmettingspiek is voorbij en de omikronvariant is minder ziekmakend. Maar werkgevers zijn nog altijd verplicht om hun personeel vier dagen thuis te laten werken. België heeft de strengste telewerkverplichting van Europa. En daarom wil Voka onmiddellijk versoepelingen en het liefst dat de werkgevers zelf kunnen beslissen over telewerk. Maar telewerk is niet opgenomen in de coronabarometer, waardoor het kader om te versoepelen ontbreekt. Ook dat moet veranderen, vindt Voka Limburg.