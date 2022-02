Medewerkers van de technische dienst van de stad Hasselt werken voortaan volledig papierloos. Op deze manier werkt de dienst een stuk efficiënter. Waar vroeger jaarlijks 18.800 werkopdrachten moesten afgedrukt worden, kan alles nu via de smartphone of de tablet. Zo bespaart de stad ongeveer 210 kg papier per jaar. En da's dus ook een stuk ecologischer.