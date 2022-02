Dodelijk arbeidsongeval in Mortsel: 23-jarige man komt om het leven na val uit torenkraan

Een 23-jarige arbeider is vrijdagochtend om het leven gekomen na een val uit een torenkraan op een werf in Mortsel. — © BFM

Een 23-jarige arbeider is vrijdagochtend om het leven gekomen na een val uit een torenkraan op een werf in Mortsel. De twintiger was bezig met het afbreken van de kraan. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waarin het arbeidsongeval gebeurde.

Het ongeval gebeurde rond 9 uur op een werf in de Drabstraat in Mortsel. “De arbeider was bezig met de afbraak van een torenkraan”, vertelt Pieter Wyckaert van het arbeidsauditoraat Antwerpen. “Hij viel uit de kraan van 28 meter hoog en is later in het ziekenhuis overleden.”

(Later meer.)

