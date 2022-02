Zestiger krijgt slagen met naaldhak in oog tijdens dronken caféruzie: “Levenslang invalide”

De Tongerse procureur eist 2 jaar cel voor twee vechtersbazen die een zestiger invalide sloegen tijdens een dronkenmansruzie op café in Tongeren. De man kreeg een naaldhak in zijn oog.

In de nacht van 4 op 5 augustus 2018 zat de sfeer er goed in tijdens de bierfeesten in het centrum van Tongeren. Maar in café ‘t Stadhuis liep het uit de hand toen twee dronken jongeren er de boel op stelten kwamen zetten. “Ze hadden pepmiddelen genomen, waren stomdronken en niet voor rede vatbaar”, aldus de advocaat van het zestigjarige slachtoffer. Volgens de procureur was het duidelijk dat de mannen een gevecht wilden uitlokken.

Naaldhak

De mannen voegden de daad bij het woord en begonnen een jonge vrouw lastig te vallen. “Ze maakten kusgeluiden maar de vrouw maakte meteen duidelijk dat ze geen interesse had. Vervolgens kapten de mannen een glas bier over haar hoofd, begonnen ze haar te slaan, te stampen en duwden ze haar tegen nadarhekken”, aldus de aanklager. De vrouw stond recht en nam haar naaldhak in de hand om zich te verdedigen.

Ondertussen kwam de zestigjarige man naar haar toegelopen om het meisje te beschermen. Hij vroeg aan de jongeren om de vrouw met rust te laten, maar bekocht het zelf met zware klappen. “Een van de mannen naam de schoen van de vrouw af en sloeg de zestiger met de naaldhak in het oog. Hij had een verbrijzelde oogkas en een hersenschudding”, aldus de aanklager.

Prothese

Het slachtoffer werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en werd met spoed geopereerd. De man kreeg een prothese geplaatst in de oog en sukkelt sindsdien met hoofdpijnen, dubbel zicht en depressies omdat de man niet meer kan werken. “Mijn cliënt is 20% invalide. Die noodlottige dag heeft heel zijn leven veranderd”, zo klonk het bij zijn raadsman die een fikse schadevergoeding vraagt.

De advocaat van een van de beklaagden betwist dat zijn cliënt het gevecht uitlokte. “Maar daar zal u over oordelen”, zo sprak hij tegen de rechter. De andere beklaagde kwam niet opdagen. De procureur eist voor beide mannen een celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro.

Vonnis volgt op 10 maart.