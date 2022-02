Wilde zwijnen vallen wolf aan: “Prooidieren maar ze blijken ook heel weerbaar”

Soms ben je de prooi en soms de jager. Dat moeten deze everzwijnen hebben gedacht toen ze het opnamen tegen een wolf in her Nederlands natuurgebied de Veluwe. Een boswachter van het nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland, heeft op sociale media beelden gedeeld die door wildcamera’s werden gemaakt. Enkele zwijnen zitten een wolf achterna, die dan met de staart tussen zijn poten afdruipt. “Zwijnen zijn een prooi voor wolven maar ze blijken ook heel weerbaar”, aldus boswachter Frank Theunissen. “Zo dragen ze bij aan een gezonde wilde zwijnenpopulatie in ons land.”

(sh, pjv)