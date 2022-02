Vrouw gaat op de vuist in gang Tongers gerechtsgebouw: “Ze wou haar al eerder in elkaar slaan”

Op 2 maart 2020 moest de inmiddels ex-partner van de beklaagde samen met het slachtoffer voorkomen voor hun betrokkenheid in een drugsdossier. De 30-jarige vrouw nam achteraan in de Tongerse zittingszaal plaats en aanhoorde hoe het vrouwelijke slachtoffer belastende verklaringen aflegde tegenover haar vriend. “Ze was zo kwaad dat die vrouw haar partner verraden had, dat ze haar bij het verlaten van de zittingszaal een rake klap in het gezicht gaf”, zo stelde de procureur.

“Ja, we hadden al langer ruzie. Het was heel impulsief”, zo gaf de vrouw de feiten toe. Volgens de procureur handelde de vrouw wél met voorbedachtheid. “Ze gaf tijdens haar verhoor zelfs toe dat ze had gehoopt om het slachtoffer al eerder tegen het lijf te lopen zodat ze haar in elkaar kon slaan”, aldus de aanklager die zes maanden cel en een geldboete van 800 euro eist, eventueel gekoppeld aan een uitstel onder voorwaarden zodat de vrouw een cursus sociale vaardigheden kan volgen.

Straf met uitstel

De raadsman van het slachtoffer vraagt een morele schadevergoeding van 500 euro. “Vloeken in de kerk doe je niet, slaan in een rechtbank ook niet. Dat is een enorme belediging van de waarden die wij in België koesteren.”

De advocaat van de 30-jarige vrouw vraagt om haar een straf met uitstel op te leggen. “Toen ze hoorde dat haar partner zo’n zware straf riskeerde, brak er iets in haar. Ze dacht dat haar dochter, net als zij, zonder vader zou opgroeien. Het emotionele aspect heeft zeker meegespeeld.”

Vonnis volgt op 10 maart.