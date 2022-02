Vier Limburgers in vijfkoppige preselectie van het Davic Cupteam

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart moet België het in de Davis Cup Qualifiers opnemen tegen Finland. Inzet is een plaats in de Davis Cup Finals. Vrijdag maakte kapitein Johan Van Herck zijn vijfkoppige preselectie bekend. Daarbij vier Limburgers: Zizou Bergs (Pelt/186), Kimmer Coppejans (Ham/206), Sander Gillé (Hasselt/D28) en Joran Vliegen (Maaseik/D34). David Goffin (ATP 52) is het speerpunt van het team.

Tot donderdag 3 maart kunnen nog drie wijzigingen in het team doorgevoerd worden. Een 10-tal dagen voor de wedstrijd zal het selectiecomité de definitieve selectie bekendmaken.

Kapitein Johan Van Herck: “Deze preselectie is een formaliteit omdat de Internationale Federatie ons verplicht nu al een eerste selectie bekend te maken. Er zijn nog vier weken voor de eerste wedstrijd gespeeld wordt en we mogen tot donderdag 3 maart nog drie wissels doorvoeren. Deze vijf spelers staan als drie hoogst gerangschikte spelers op de ATP-enkelranking en twee hoogst gerangschikte spelers op de ATP-dubbelranking. Maar we hebben nog andere ervaren Davis Cup-spelers die elk over bepaalde kwaliteiten beschikken om uit te spelen. Laat ons dus nog even afwachten wat de komende weken brengen en dan een finale keuze maken tegen 25 februari. Voorlopig zijn nog zeven kandidaten in de running: naast de vijf in de preselectie ook nog Ruben Bemelmans (Maasmechelen) en Michaël Geerts.”