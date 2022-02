Nog 2 meter te gaan: reddingswerkers proberen Rayan (5) te bevrijden uit 60 meter diepe waterput

Reddingswerkers zijn sinds dinsdag in de weer om het Marokkaanse jongetje Rayan (5) uit een 60 meter diepe waterput te bevrijden in Tamorot. Door de val tot op 32 meter diepte is hij erg verzwakt, maar via buisjes kon hij al enkele slokken water drinken en iets eten. Met graafmachines komen de redders steeds dichterbij, maar voorzichtigheid is geboden: er dreigt instortingsgevaar. Vrijdagmiddag zitten ze op goed twee meter van de jongen.

Het is een race tegen de tijd. In Tamorot, in het noorden van Marokko, zit een vijfjarig jongetje sinds dinsdagavond klem in een waterput. De kleine Rayan bevindt zich op 32 meter diepte, en hem bevrijden blijkt geen eenvoudige klus.

LEES OOK. Nederlands jongetje zat net als Rayan (5) vast in metersdiepe put: “Ik weet hoe hij zich moet voelen, eenzaam en in het donker”

Speciale reddingsteams kwamen ter plaatse, omwonenden stroomden samen om hulp te bieden. Maar via de schacht bij Rayan komen was geen optie: de doorsnede bedroeg slechts een halve meter. Een tengere jongen van 13 bood zich zelfs aan om naar beneden te gaan, maar dat risico wilden de hulpverleners niet nemen. “Daarom zijn we gestart met het afgraven van de grond rondom de schacht. Op die manier hopen we bij het jongetje te geraken”, zei reddingswerker Abdlhadi Tmrani.

(Lees verder onder de afbeelding)

Instortingsgevaar

De hele operatie gebeurt met de allergrootste voorzichtigheid, aangezien er acuut instortingsgevaar is. Donderdagavond kwamen reddingswerkers al tot op vijf meter van de jongen. De laatste meters moesten ze manueel weggraven, om het risico op instorting zo veel mogelijk te beperken.

Maar de tijd drong. Rayan was door de val en namelijk erg verzwakt. “Maar hij leeft”, zei zijn vader. Omdat er in de diepe schacht weinig luchttoevoer is, lieten de reddingswerkers een zuurstoffles in de put zakken. De jongen kon ook enkele slokjes water drinken en iets eten via buizen die naar beneden werden gelaten. Een helikopter van de koninklijke gendarmerie stond ondertussen paraat. Ook een ambulance en een medisch team waren ter plaatse om de kleuter onmiddellijk de nodige zorgen toe te dienen.

(Lees verder onder de afbeelding)

© AFP

Hoe het jongetje precies in de put terechtkwam, is nog niet helemaal duidelijk. Zeker is dat hij even voordien nog een centje had gevraagd aan zijn vader om snoep te gaan kopen. Toen hij niet terugkeerde, sloeg zijn moeder alarm.

#saveryan

Op sociale media leeft iedereen ondertussen mee onder de hashtag #saverayan. Het hele verhaal doet terugdenken aan de Spaanse tweejarige peuter die drie jaar geleden nagenoeg hetzelfde overkwam. Hij sukkelde tijdens een uitstapje in een put van 110 meter diepte. De reddingsoperatie hield ook toen heel Spanje en ver daarbuiten in de ban. Jammer genoeg liep het voor het jongetje slecht af. Pas na twee weken kon de peuter bevrijd worden en kwam alle hulp te laat.