Maxim Van Gils pakt de dubbel na demonstratie in Saudi Tour: allereerste zege en meteen leider

Het jonge Belgische klimtalent van Lotto Soudal Maxim Van Gils (22) heeft de vierde etappe in de Saudi Tour (2.1) op een indrukwekkende manier naar zijn hand gezet. In de koninginnenrit reed Van Gils weg uit een uitgedund favorietengroepje en kwam solo over de streep. Luka Mezgec werd tweede, Tim Declercq legde beslag op de derde plek. Van Gils wordt met deze zege ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Onderweg kregen de renners enkele kleinere hellingen voorgeschoteld, maar de scherprechter van deze koninginnenrit is een klim met de top op acht kilometer van de finish in Harrat Uwayrid. Een beklimming die bij voorbaat angst inboezemde en weleens ’de Angliru van het Midden-Oosten’ wordt genoemd. Met een maximaal stijgingspercentage bedraagt van liefst 22% en een passage van 4,5 kilometer aan een gemiddelde van 12% moest deze beklimming het algemene klassement in een definitieve plooi leggen. Dat de 22-jarige Maxim Van Gils net hier zijn moment gekozen had om zijn eerste profkoers op zijn palmares te schrijven, maakt de stunt des te groter.

Exoten op pad

Het startschot weerklonk, even met de ogen knipperen en de vroege vluchters van de dag waren al vertrokken. Twee exoten deze keer: de Griek Polychronis Tzortzakis (Kuwait Pro Cycling Team) en de Maleisiër Muhamad Othman (Terengganu Polygon Cycling Team). Halverwege de wedstrijd had het duo een voorsprong van drie minuten op het voltallige peloton.

Het eerste deel van het parcours is biljartvlak en ook vandaag nodigde dit uit tot een heus waaiergevecht. Het peloton werd op de kant gezet en versplinterde in drie groepen. In een mum van tijd werden de twee vluchters voorbijgevlogen door een elitegroepje van een vijftiental renners met daarbij vooral Quick-Step Alpha Vinyl goed vertegenwoordigd met vijf renners. Bij de klassementsmannen hebben onder andere Rui Costa, Anthon Charmig en leider Santiago Buitrago de slag gemist.

Wie er wel bij zat? De 22-jarige Belg Maxim Van Gils van Lotto Soudal. Hij stond vijfde in het klassement en mocht zo, met de slotklim in het vooruitzicht, beginnen dromen van een eventuele eindzege.

Vijftien kanshebbers

De koplopers werkten prima samen en zouden gaan strijden om de dagzege. Aan de voet van de laatste beklimming bedroeg de achterstand van de eerste achtervolgers meer dan één minuut. De vijftien namen: Bonifazio, Oss en Turgis (TotalEnergies), Van Gils (Lotto Soudal), Mezgec (Team BikeExchange), Steimle, Ballerini, Bagioli, Van Lerberghe en Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Van Poppel (Bora Hansgrohe), Consonni en Renard (Cofidis), Welsford (Team DSM), Lecrocq (B&B Hotels – KTM).

Vanaf de eerste wat steilere stroken van de slotklim moesten voorin onmiddellijk een aantal renners de rol lossen. Mede door stevig beulwerk van de renners van The Wolfpack bleven op anderhalve kilometer van de top nog negen renners over. Het sein voor Bagioli om een forse versnelling te plaatsen en enkel Van Gils wist met de nodige moeite zijn wagonnetje aan te haken. Een ideaal scenario voor de renner van Lotto-Soudal want door een zware valpartij in de eerste etappe speelt de Italiaan geen rol van betekenis in de rangschikking.

Van Gils stoomde door en reed op 500 meter van de top de Bagioli los uit de wielen. Op de top had 22-jarige Belg al meer dan twintig seconden voorsprong en dat bleek meer dan voldoende om de acht vlakke kilometers richting de streep alleen af te werken. Na een knappe solo had Van Gils ruim de tijd om uitgebreid te vieren. 40 seconden later klopte Luka Mezgec Tim Declercq in de spurt om de tweede plaats.

Als bonus grijpt hij ook de macht in het algemeen klassement. Buitrago (Bahrain Victorious) staat nu tweede op 36 seconden, Rui Costa (UAE Team Emirates) staat al 48 seconden achter. Niets staat Van Gils nog in de weg om zondag ook de eindzege binnen te halen. Zaterdag en zondag staan er opnieuw twee spurtersritten op het programma.