Griekse regering wil tegen eind maart laatste deel van IMF-schuld aflossen

De schuldaflossing geldt als een verdere stap uit de zware financiële crisis die het Zuid-Europese land in 2009 in haar greep hield. Sinds augustus 2018 staat het land weer op eigen benen en kan het ook zelf weer geld lenen. De rente op tienjarige staatsobligaties ligt momenteel op zowat twee procent. Op het hoogtepunt van de financiële crisis in 2012 was dat meer dan 35 procent.