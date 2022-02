Code geel: KMI waarschuwt voor felle rukwinden, noodnummer 1722 geactiveerd

Vrijdagnamiddag krijgen we een doortocht van een actieve neerslagzone die gepaard gaat met veel wind. Dat meldt het KMI, dat waarschuwt voor felle rukwinden tot plaatselijk 80 kilometer per uur. Het noodnummer 1722 is geactiveerd.

Vrijdagmiddag is het grijs met eerst motregen, gevolgd door meer intense buien vanaf het westen. Op de Ardense hoogten krijgt de neerslag een winters karakter met in de Hoge Venen kans op 1 à 2 centimeter sneeuw. De wind waait vrij krachtig tot zeer krachtig, met mogelijk rukwinden rond 70 à 75 kilometer per uur, tot zeer lokaal 80 kilometer per uur.

Omdat het KMI waarschuwt voor die rukwinden, activeert de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het nummer 1722. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst. Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar men kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Vrijdagavond sleept de neerslagzone tijdelijk nog over het zuiden van het land, daarna wordt het licht bewolkt en droog. Het koelt af met temperaturen tussen -1 à -2 graden en +1 graad. In het zuiden van het land is er kans op ijsplekken.

Zaterdag blijft het overwegend droog en start de dag zonnig. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met later meer en meer hoge wolkenvelden vanaf het westen. De maxima schommelen van 3 graden op de Ardense hoogten tot 8 graden in het westen. De wind waait eerst matig, later matig tot vrij krachtig, uit west tot zuidwest met rukwinden rond 60 km/ h. Aan zee waait de wind vrij krachtig, later krachtig, met pieken rond 60 km/h.

Zondag sleept een actief koufront over ons land en wordt het een grijze en regenachtige dag. Er kan uiteindelijk 15 tot 20 l/m2 regen vallen. De aangevoerde lucht is echter vrij zacht met maxima van 4 tot 10 graden. Er staat een vrij krachtige tot krachtige wind met windstoten tot 75 km/u in het binnenland en tot 85 km/u aan zee. In de loop van de namiddag neemt de wind in kracht af.

Maandag verloopt droog en vrij zonnig met enkele wolkenvelden. Er staat een zwakke tot veelal matige westnoordwestenwind die later zuidwestelijk wordt. De maxima halen 1 graad in de Hoge Venen en lokaal 8 graden in het centrum van het land.