Zet de finale van ‘And just like that ...’ de deur op een kier voor de terugkomst van dit kleurrijke personage?

In de seizoensfinale van de Sex and the city-reboot nodigt Carrie een oude bekende uit voor een drankje ... Let op: spoilers!

Het hele seizoen leek in het teken te staan van de mogelijke terugkeer van Samantha, die nu in Europa woont maar nog sporadisch met Carrie sms‘t. In de laatste aflevering die donderdag verscheen, nodigt Carrie in Parijs Samantha via een tekstberichtje uit voor een drankje, waarop Samantha antwoordt: “Morgenavond?”

Maar de kijkers krijgen hun vermeende weerzien nooit te zien, want de volgende scène gaat direct terug naar Carrie in New York.

Toen Sarah Jessica Parker werd gevraagd of ze het goed zou vinden als Kim Cattrall zou terugkeren in de serie, zei ze tegen Variety Magazine: “Ik denk het niet, want ik denk dat ze al te veel gevoelens hierover publiekelijk heeft gedeeld.”

Ze vervolgt: “Ik heb niet meegewerkt aan artikels of ze zelfs gelezen, maar mensen hebben me daar altijd op gewezen.”

Cattrall (65) heeft lang volgehouden dat ze nooit zou terugkeren naar de serie vanwege spanningen met haar medespelers. Parker heeft consequent elke suggestie van een vete tussen haar en Cattrall van de hand gewezen.

Hoewel Cattrall fysiek afwezig was in de tien afleveringen tellende serie, was haar personage wel aanwezig in de verhaallijn. Zij en Carrie communiceerden meerdere malen via sms, en ze kwamen met elkaar in contact na de schokkende, plotselinge dood van Mr. Big.

Een eventuele terugkeer van de kleurrijke Samantha zit er voor de fans dus hoogstwaarschijnlijk niet in.