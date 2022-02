Anouk Matton komt deze zomer met kledinglijn voor baby’s: “Ik ben zo enthousiast”

Leopoldsburg

Na een eigen make-uplijn brengt Anouk Matton (28) nu ook een kledinglijn voor baby’s op de markt. Dat maakte de dj uit Leopoldsburg bekend op Instagram. “Ik heb zitten werken aan iets heel cool: mijn eigen kledinglijn voor baby’s. Ik ben zo enthousiast”, schreef ze op haar insta stories. Ze gaf er ook een sneak peek van de collectie, die in augustus in de winkels moet liggen. Het gaat om een samenwerking met het Nederlandse modemerk Retour Jeans. Anouk Matton werd in juli van vorig jaar mama van de kleine London. We weten dus al wat voor outfits haar zoontje deze zomer zal dragen. (nco)

