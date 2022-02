De ogen zijn dit weekend vooral gericht op de topper tussen de nummer één (Bree-Beek) en twee (Schoonbeek-Beverst). Maar daarnaast is ook Torpedo-Bregel een interessant duel, want het biedt Torpedo de mogelijkheid om opnieuw wat dichter bij het leidend duo te schuiven. Daarenboven is deze wedstrijd ook van belang voor de tweede periodetitel, die een zaak lijkt te worden tussen Torpedo, Bregel en Zonhoven.