Zin in Zweedse balletjes? Populair Mexicaans zaakje Mañana mañana steekt in winterjas

Tot de bloesems weer bloeien vervelt Mañana mañana in Beringen tot Møñønø Møñønø. Uitbater Miette Dierckx steekt haar Mexicaans paradijsje in een Scandinavische winterpels. “We willen onze klanten een warme winterknuffel geven.”

“Geen Mexicaans feestje maar een warme winterse knuffel met Scandinavisch comfortfood”, beschrijft Miette Dierckx (28), die enkele jaren geleden nog finaliste was in Mijn Pop-uprestaurant, haar pop-upconcept. “Voorlopig geen taco’s en ceviche, maar winterse gerechten met een Scandinavische saus. Ik steek mijn zaak op de Beringse Lutgartsite een seizoen lang in een knus jasje. Letterlijk: ik heb alle elementen die ‘¡Ay, caramba!’ schreeuwen omgeruild voor kamerplanten als eucalyptus, gipskruid, een aantal strakke strelitzia augusta’s, en heel veel kaarsen. Onze stoelen heb ik vervangen door comfortabele zwarte exemplaren.”

Miette in haar Beringse pop-up. — © rr

Variaties van smørrenbrød met pastrami, wildkroketjes en winterse wortelen: na het lezen van de kaart mag het voor ons nog even winter blijven. “We hebben vooral ingespeeld op populaire Scandinavische klassiekers”, verduidelijkt Miette. “Zweedse balletjes met veenbessen en honing-mosterdsaus en fancy schnitzel met bosmix, parmezaan en truffel bijvoorbeeld. Met een appel amandel crumble met huisgemaakte saffraan-kardemom-ijs als dessert. En we presenteren met trots onze favoriete nieuwe wintermocktail: de Norwegian Forest.”

Het idee voor een winterconcept vloeide voort uit Miettes goesting om iets nieuw uit te proberen. “We wilden onze klanten echt een warme gezellige ‘winterknuffel’ geven. Bovendien is onze chef zot van de Scandinavische keuken. Ik geef eerlijk toe nog nooit zo bang te zijn geweest om een nieuwe stap te zetten. Met de Mexicaanse vibes, drankjes en gerechten ben ik vertrouwd, in tegenstelling tot de Scandinavische keuken. Gelukkig zijn de eerste reacties erg lovend. Mijn research heeft geloond en alles valt in zijn plooi. Of mijn ticket naar het Noorden intussen al geboekt is? Reken maar van yes!”

Op het menu onder meer Zweedse balletjes.

Liefhebbers van de Mexicaanse keuken kunnen na hun winterslaap weer terecht bij MaÑana MaÑana. “In mei staat de kaart weel vol met pittige gerechten”, stelt Miette gerust.

Møñønø Møñønø, Stadswal 14, 3945 Beringen. Open van do tem. zo van 17-23 uur. Info en reserveren: mimis.be