Peter Van Asbroeck na zeven jaar weer op televisie: “Ik begrijp dat mensen zich afvragen wat ik nu doe”

Ooit was er een overkill aan programma’s met Peter Van Asbroeck (59), maar sinds enkele jaren is het tv-gezicht compleet van het voorplan verdwenen. Vrijdag duikt hij nog eens op, in De Buurtpolitie VIPS. Het ideale moment om eens te horen waar Peter tegenwoordig mee bezig is. “Ik maak me geen illusies, ze zullen me niet meer vragen als presentator”, zegt hij.

Hij was Werner in Thuis en Mike in Zone Stad, maar ook de presentator van Now Or Never, Komen Eten, Bananasplit, Help, Mijn Man Is Klusser en vele andere VT4-titels. Tien jaar geleden droogde die bron van inkomsten plots op. “Het is zo lang geleden dat ik al niet meer kan zeggen wat het laatste was dat ik nog voor tv heb gedaan”, zegt Peter. “Ik kan snappen dat mensen zich afvragen wat ik tegenwoordig doe. Of dat ze denken dat ik misschien niets meer omhanden heb. Ik werk niet meer voor televisie, maar ik kom goed aan de bak in het theater. Al krijgt dat altijd wat minder aandacht in de media”, klinkt het.

“Of ik die periode van vroeger mis? Goh, er kwamen andere dingen in de plaats. Ik denk er met veel warmte aan terug, maar missen doe ik het niet. Vergeet ook niet dat ik bijzonder veel projecten door elkaar deed. Daar kwam soms commentaar op, omdat het naar overkill neigde”, zegt Van Asbroeck. “Intussen heb ik mijn vaste ‘klanten’ waarvoor ik opdrachten doe die steeds een culinaire toets hebben, zoals Kookeiland, Dovy Keukens en het VLAM, het Vlaams agentschap voor Agro- en Visserijmarketing. Daar loopt een project rond de promotie van varkensvlees. Ik ga met een foodtrailer de hort op.”

En nu is er dus eenmalig De Buurtpolitie. “Je kunt het moeilijk acteren noemen, omdat ik mezelf speel, maar het was een plezante dag. Acteren verleer je niet. Ik kende ook nog wat crewleden van vroeger. Kortom: het was leuk.”

In vroegere interviews zei Peter geregeld te anticiperen op de dag dat het televisiewerk zou opdrogen en dat bleek uiteindelijk niet overbodig te zijn. “Ergens in 2011 raakte bekend dat Woestijnvis de boel zou overnemen bij VT4 en ik zag de bui onmiddellijk hangen. Een verhaal dat trouwens ook niet zo succesvol bleek, want intussen bewandelen die zenders opnieuw een ander pad dan het oorspronkelijke opzet dat Woestijnvis in gedachten had. Tegenwoordig is het weer puur commerciële televisie. Mocht men me de vraag stellen om opnieuw van die amusementsprogramma’s van weleer te presenteren, wil ik dat zeker doen. Al ben ik realistisch genoeg om te beseffen dat die vraag niet zal komen. Ik merk dat de Vlaamse televisie een voortdurende vernieuwingsdrang heeft. Op een programma als bijvoorbeeld De Huisdokter na zie ik die oude formats niet meer opgepikt worden.”

Vliegen

Naast zijn passie voor acteren is ook die voor vliegen gebleven. “Ik geef al jaren geleide bezoeken op het historisch vliegveld van Brasschaat. Ik heb ook nog altijd mijn sportvliegtuig. In normale omstandigheden maak ik met een groep gepassioneerde vliegers een keer per jaar een tocht door Europa, maar door corona ligt dat voorlopig stil. Momenteel beperkt het vliegen zich tot rondjes rondom de kerktoren. Of eens net over de grens.”

Tien jaar geleden leek het er even op dat er een tv-programma zou komen waarin Peter de wereld zou intrekken met zijn sportvliegtuigje. “Helaas is dat project een snelle dood gestorven. In de praktijk bleken er toch enkele obstakels te zijn die niet zo makkelijk op te lossen waren. Het had ermee te maken dat het destijds bedoeld was voor Discovery Channel. Het project daar realiseren, bleek lastiger dan een project voor onze nationale zenders. Misschien pik ik het idee ooit weer op, maar nu is dat niet aan de orde omdat er werk genoeg is.”

Van Asbroeck woont tegenwoordig in Boechout. “Voor mensen uit Oost-Vlaanderen is dat nog gewoon Antwerpen, maar voor Antwerpenaren leunt die gemeente toch al eerder bij Lier aan”, lacht hij.

In oktober viert Peter zijn 60ste verjaardag. “Toch een cijfer waar je even bij stilstaat. Ik besef dat ik over vier jaar mijn pensioen kan aanvragen, maar ik zit ook nog boordevol plannen voor de toekomst. Vanaf maart zijn er opnieuw opvoeringen van Taxi Taxi in het Farcetheater in Oudenaarde en Gent. Verderop in de lente speel ik mee in Café Beveren van het Prethuis. Daarna zijn er repetities voor een nieuw theaterproject.”