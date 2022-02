Coronavirus slaat toe bij Team BikeExchange: Australische ploeg trekt zich terug uit Ronde van Valencia

“De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang”, lichtte manager Brent Copeland toe. “Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden is om ons terug te trekken uit de koers.”

De Ronde van Valencia is vrijdag toe aan de derde etappe. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) won de eerste rit en voert de algemene stand aan.