Matthias Casse reageert na plots vertrek van coach: “Ik begrijp zijn beslissing, maar dat maakt het niet minder moeilijk”

Topjudoka Matthias Casse was gisteren te aangeslagen om te reageren op het vertrek van zijn coach Mark van der Ham. “Het is een beslissing die ik begrijp, maar dat maakt het niet minder moeilijk om dit te verwerken”, zegt hij een dag later.

Casse heeft niets dan lof voor de man met wie het enorm goed klikte. “In februari 2017 – ik was nog junior - startte mijn samenwerking met Mark. In de afgelopen vijf jaar hebben we elkaar gestimuleerd en zijn we beiden gegroeid in onze carrière, Mark als trainer, ik als atleet. Ik ben onder zijn hoede uitgegroeid tot een veelzijdige en complete judoka. Vrijwel al mijn resultaten behaalde ik met Mark als trainer: een Europese titel, goud op het WK -als eerste Belgische man ooit- en olympisch brons. Mark heeft mee mijn judostijl gevormd. Met een duidelijke visie heeft hij structuur gebracht in het dagelijkse verloop van mijn trainingen en in mijn judo. Mark heeft ongelooflijk veel judokennis en kan deze ook goed overbrengen. Hij heeft me geleerd judo te doorgronden. We nemen op sportief vlak afscheid van elkaar met een groot wederzijds respect. We zullen elkaar nog ontmoeten op en naast de mat. En ik weet dat ik nog steeds bij hem terechtkan.”

Hoe het nu verder moet? Er wordt gezocht naar een oplossing bij Judo Vlaanderen, waar Van der Ham hoofdcoach was. Voorlopig neemt Damiano Martinuzzi over voor de begeleiding van de elitejudoka’s, onder wie Casse. Hij leidde al Charline van Snick naar olympisch brons en heeft nu bij Judo Vlaanderen onder meer Toma Nikiforov onder zijn hoede. “Mark legde mee de fundamenten van de huidige structuur van Judo Vlaanderen om samen met Damiano Martinuzzi de judoka’s een zo breed mogelijke ondersteuning te bieden. De verandering vandaag moeten we aangrijpen als een opportuniteit. Judo is zo veelzijdig en er zijn nog heel wat aspecten waarin ik kan groeien. Een nieuwe coach, die complementair is aan Damiano, en die met een verfrissende kijk nieuwe ideeën lanceert, kan de ontwikkeling van mij en de andere judoka’s binnen Judo Vlaanderen verderzetten.”