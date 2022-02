The masked poet in het Appelmanneke

De leerlingen kregen op vrijdag de tijd om hun eigen kostuum in elkaar te knutselen. Dit moest natuurlijk strikt geheim blijven voor de andere klassen. Onder toezicht van de juffen ging ieder in zijn eigen klas meteen aan de slag. Ze hadden ieder een kartonnen doos bij, dat als masker moest dienen. Ze mochten dit versieren in een zelf gekozen typetje. Maandag gingen ze van start met de eerste gemaskerde dichters of dichteressen. Ze kozen een gedichtje dat bij hun outfit paste en lazen dit met een stemmetje voor in de andere klassen. De leerlingen mochten na de voorstelling hun gokje wagen over wie ze dachten te herkennen in het pak. Dit was zeker geen gemakkelijke opgave, er zaten veel speurders op het foute spoor.Het was een week met prachtige kostuums en veel enthousiasme. Als climax werd iedereen op vrijdag ontmaskerd. Een special act van de juffen kon natuurlijk niet ontbreken. Dit zorgde voor een spectaculair einde van een leuke poëzieweek.