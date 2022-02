Boris Johnson ziet opnieuw medewerker opstappen

Er is opnieuw een medewerker van Boris Johnson opgestapt. De Britse premier lijkt zo meer en meer steun te verliezen, nadat donderdag al vier van zijn medewerkers opgestapt waren. Britse media hebben het over de ‘meltdown in Downing Street’ en vragen zich steeds meer af of Johnson kan aanblijven.

Hoe lang houdt Boris Johnson nog vol? Dat is de vraag die de Britten vandaag bezighoudt. ‘Partygate’, het schandaal rond de feestjes die premier Boris Johnson in volle lockdown bijgewoond heeft in (de tuin van) zijn ambtswoning, neemt steeds grotere proporites aan.

Vier medewerkers opgestapt

Donderdag stapten al vier medewerkers van Johnson op. Het gaat om beleidschef en politiek topadviseur Munira Mirza, communicatiedirecteur Jack Doyle, hoofdstafchef Dan Rosenfeld en eerste privésecretaris Martin Reynolds. Voor Mirza zouden Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer de druppel geweest zijn. In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte BBC-presentator en seksmisdadiger Jimmy Savile had laten lopen.

Johnson oogstte met zijn uithaal meteen forse kritiek, ook uit eigen kring. Zijn gedrag werd vergeleken met dat van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Het is al lang duidelijk dat Starmer als hoofd van de openbaar aanklagers niet betrokken was bij het besluit Savile, die in 2011 stierf, niet te vervolgen. Ook de andere ontslagen zouden kaderen in het ‘partygate’-schandaal.

Nog één

Volgens Britse media is er daar vrijdag nog één bijgekomen en is Elena Nazoranski, een speciaal adviseur van de premier over vrouwen en gelijke kansen, opgestapt. Dat werd nog niet officieel bevestigd, maar er wordt niet getwijfeld aan de waarachtigheid van het nieuws. En dus is Johnson opnieuw een belangrijke medewerker kwijt. Veel Britse media stellen zich de vraag hoe lang het zo nog verder kan en of Johnson wel premier kan blijven.