Fgp Limburg recupereert meer dan 20 miljoen euro bij georganiseerde misdaad

De federale gerechtelijke politie (fgp) Limburg recupereerde in 2021 voor meer dan 20 miljoen euro aan vastgoed, wagens en onder meer horloges afkomstig uit de georganiseerde criminaliteit. Dat is een record.

20.428.860 euro. Dat is het exacte bedrag dat de speurders van de fgp Limburg vorig jaar konden recupereren bij onderzoeken binnen de wereld van de georganiseerde criminaliteit. Een jaar eerder was dat nog 16,5 miljoen euro. Het zijn dus recordcijfers in een jaar dat vooral de Limburgse onderzoeken naar financiële fraude de nationale pers haalden. Daarbij waren de val van De Voorzorg-topman Tony Coonen, het oprollen van een West-Limburgse zwendel rond geleasde sportwagens en spookbedrijven, de mestfraude en natuurlijk het voetbaldossier Propere Handen de uitschieters.

36 wagens en woningen

De afdeling financieel-economische criminaliteit van de fgp kende een druk ,maar ook succesvol 2021. De verschillende dossiers opgeteld leidde tot het in beslag nemen van 36 voertuigen (waarvan de duurste 142.000 euro waard is), horloges ter waarde van meer dan 1,6 miljoen euro (met een exemplaar van 250.000 euro als uitschieter), meer dan 7 miljoen euro aan geld. Een miljoen daarvan was cash en passeerde langs de geldtelmachine van de fgp. De rest werd op bankrekeningen gevonden. Voorts werden 36 huizen onder bewarend beslag gesteld wat betekent dat de eigenaar het vastgoed niet kan verkopen of wegschenken, maar wel nog mag gebruiken.

Bij de Limburgse federale gerechtelijke politie gaan ze er prat op dat ze zichzelf dubbel en dik terugverdiend hebben. Zo konden ze zelf nog eens 672.000 euro aan verborgen kapitaal van veroordeelde criminelen recupereren via de strafuitvoeringsonderzoeken en verwijzen ze naar de bijkomende wetgeving in de voetbalwereld. Naar aanleiding van operatie Propere Handen voerde de regering een RSZ-aanpassing door wat de Belgische schatkist 42 miljoen euro moet opleveren. Voorts kon de fiscus op basis van de Limburgse onderzoeken bijkomende taxaties doorvoeren die ruim 18 miljoen euro extra opleveren. Dat brengt de globale som van gerecupeerd geld zelfs op zo’n 80 miljoen euro.