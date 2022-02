Ook voor bedrijven ligt een barometer op tafel: “Wachten op goedkeuring van Overlegcomité”

Zodra de coronabarometer code oranje aangeeft, kunnen vooraf bepaalde versoepelingen ingaan in de samenleving, de eventsector en de horeca. Ook het onderwijs heeft zo’n barometer. Maar wat met de bedrijven? Daar ligt een barometer te wachten op goedkeuring, zo schrijft De morgen.

Midden januari had federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) al onderhandeld over een werkbarometer met de sociale partners. Het ding is er nu, bevestigt zijn woordvoerder aan De morgen, en ligt te wachten op goedkeuring door het Overlegcomité.

De barometer zal moeten aangeven hoe het verder moet wanneer de coronacijfers in ons land blijven dalen. Momenteel is de norm dat vier dagen thuisgewerkt wordt en één dag op het werk, maar wanneer de algemene coronabarometer code oranje aangeeft is niet bepaald hoe dat verandert. Volgens de barometer voor bedrijven zou thuiswerk bij code oranje nog altijd sterk aanbevolen zijn en bij code geel aangemoedigd worden. Hoe dat concreet ingevuld wordt, moet elk bedrijf zelf bepalen.