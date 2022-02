Back on track: Kim Meylemans traint weer buiten en stoomt zich met goede moed klaar voor Winterspelen

Na een paar hectische dagen in Peking doet Kim Meylemans (25) weer wat ze het liefste doet: trainen. Op sociale media deelt de skeletoni een filmpje van haar training in de buitenlucht. Wat zal het haar deugd doen.

“Dag van de openingsceremonie!”, schrijft Meylemans op Instagram. “Ondanks het feit dat ik niet op de openingsceremonie aanwezig kan zijn is het voor mij het ideale moment om sociale media even links te laten liggen, mijn geest wat rust te gunnen en mij volledig te focussen op de reden waarom ik naar hier gekomen ben. Sleeën en racen!”

Meylemans bedankt iedereen nog eens voor de vele steun die ze kreeg de afgelopen week. “Ik beloof dat ik op elk bericht zal antwoorden wanneer ik mijn werk hier gedaan heb”, besluit ze.

Meylemans moest vorige zondag bij aankomst in de Chinese hoofdstad wegens een positieve coronatest meteen naar een quarantainehotel. Na veel gedoe en enkele negatieve tests later mocht ze woensdag uiteindelijk toch naar het Olympisch dorp. Volgende vrijdag, op 11 februari, komt ze voor het eerst in actie.