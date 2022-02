Na maandenlange ruzie hebben Bassie en Adriaan het weer bijgelegd: “Tijd die ons rest moeten we goed besteden”

Bijna een jaar lang lagen Nederlands bekendste broers Bas (86) en Aad van Toor (79), ‘wereldberoemd’ door het kinderprogramma ‘Bassie en Adriaan’, in de clinch over de coronavaccinaties. Maar nu hebben de twee het dan toch weer goedgemaakt. “We zijn behoorlijk op leeftijd. De tijd die ons rest moeten we goed besteden”, vertelt Aad in de Nederlandse versie van het magazine Story.

Tien maanden verbroken Bas en Aad van Toor alle contact met elkaar. Uiteindelijk besloten ze om de brokken te lijmen. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Het ligt achter ons. We zijn behoorlijk op leeftijd en de tijd die nog voor ons ligt, moeten we aan positievere zaken besteden”, klinkt het.

De broers zijn enorm opgelucht dat ze terug door dezelfde deur kunnen. “Het was zo fijn om elkaar weer te zien”, aldus Aad.

De reden waarom het fout liep tussen het legendarische duo? “Het is vreselijk om te zeggen, maar die vaccinatie heeft dus ook in onze familie voor een tweedeling gezorgd”, vertelde Aad in december aan Story.

LEES OOK. Verlamde clown Bassie (86) viert vandaag zijn verjaardag zonder lach, maar wel met een traan

De dochter en vrouw van Bas vroegen Aad nadrukkelijk om niet meer bij hem langs te komen nadat hij zich liet vaccineren omdat hij ‘besmettelijk’ zou zijn. Bas sukkelde op dat moment al een tijdje met de gezondheid. “Ik vind het vreselijk. We hebben ons leven lang samen opgetreden en gewerkt. Ik hou ontzettend veel van hem. En nu wordt er gezegd: ‘Je komt niet meer bij je broer.’ En dan ook nog zeggen: ‘Jullie willen Bas dood hebben’”, vertelde een gekrenkte Aad.

Eind vorig jaar kwam er eindelijk een einde aan de radiostilte. De Nederlandse clown en acrobaat kregen een eigen game, een app die je kan downloaden op je smartphone, het bindmiddel dat de broertjes weer samenbracht.

Ze belden elkaar in aanloop van het videospelletje. Kort daarna volgde, na al die tijd, opnieuw een ontmoeting. Aad, die intussen in Spanje woont, zakte daarvoor naar Nederland af. “Daar was ik uiteraard heel blij mee”, zegt Aad. “Bas is 86 jaar, ik ben 79, we hebben het grootste gedeelte van ons leven achter de rug. De tijd die ons rest moeten we goed besteden. Ik wil mijn broer blijven zien, ik hou van hem en dat is voor ons het allerbelangrijkste”, klinkt het nog.

Nu zijn de twee dus weer vrienden.

LEES OOK. Bassie en Adriaan lanceren eigen game: “Het voordeel is dat we digitaal altijd jong blijven”