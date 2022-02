Messenger-gebruikers kunnen voortaan zien wanneer iemand screenshot neemt van ‘verdwijnende’ chat

Er komt een nieuwe update van de Messenger-app van Facebook, en volgens grote baas Mark Zuckerberg gaat die wat privacy betreft een stap vooruit zijn. Een van de veranderingen is dat de persoon waarmee je aan het chatten bent zal kunnen zien wanneer je een screenshot neemt van een ‘verdwijnend bericht’.

Privacy en Facebook, het blijft een moeilijk huwelijk. Maar Meta-CEO Mark Zuckerberg houdt vol dat zijn bedrijf stappen vooruit zet en zet die woorden kracht bij door een nieuwe update van Messenger te lanceren. Die is wat die privacy betreft beter, zo kondigde hij eerder al aan.

Een nieuwigheid daarin doet zich voor bij wie gebruikmaakt van verdwijnende berichten. Die werden in 2020 ingevoerd en houden in dat je berichten niet langer dan een door jezelf bepaalde tijdsduur zichtbaar zijn voor de andere persoon. Daarna verdwijnen ze gewoon weer en kan de andere persoon ze niet terugvinden. Nieuw is daar dat je voortaan een melding zal krijgen als de andere tijdens de periode waarin de berichten zichtbaar zijn een screenshot neemt.

Die meldingen komen er voorlopig alleen bij verdwijnende berichten. Het lijkt niet waarschijnlijk dat ze er ook zullen komen bij gewone Messenger-berichten, maar daarover communiceerde Meta nog niet.

Een voorbeeld deelde Zuckerberg zelf op Facebook: