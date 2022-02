Bestuurder op autosnelweg beseft niet dat achterwiel bevroren is

Amerikaans meteoroloog van Fox 2, Chris Higgins, heeft woensdag een opmerkelijk beeld vastgelegd op camera. Toen de man aan het rijden was op de autosnelweg in Missouri zag hij een auto waarvan het achterwiel niet draaide. Het had ’s nachts gevroren en wellicht was het wiel bevroren of zat het vast door een stuk ijs. De bestuurder in kwestie rijdt met voorwielaandrijving en heeft dus niks in de gaten. “Laat het een waarschuwing zijn om je wagen te controleren vooraleer je de weg op gaat”, aldus Higgins.