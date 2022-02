Wat een controle: Italiaanse topskiër kan crash aan hoge snelheid als bij wonder vermijden op Winterspelen

Christof Innerhofer is met de schrik vrijgekomen in Peking. De Italiaanse skiër, in het verleden al goed voor olympisch zilver en brons, leek tijdens een training voor de afdaling zwaar onderuit te gaan aan een snelheid van meer dan 80 km/u. Maar Innerhofer kreeg het klaar om zich in volle vlucht kalm te houden, te landen op één baan en zo zijn run verder te zetten. Straffe kost!