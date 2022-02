De race naar goud wordt minutieus voorbereid door zes straffe mannen: wie is het team achter de beste Bart Swings ooit?

Bart Swings 1.0 pakte een vierde en vijfde plaats op de Winterspelen van Sotsji (2014), versie 2.0 was goed voor olympisch zilver op de massastart in Pyeongchang (2018) en Bart Swings 3.0 moet goud veroveren in Peking. “Nooit schaatste ik beter”, klinkt de 30-jarige Vlaams-Brabander overtuigd. Met dank aan een omkadering die alle radertjes precies in elkaar doet passen. Want achter elke topatleet staat een topteam. Dit zijn de zes mannen achter de beste Bart Swings ooit.