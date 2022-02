Hadise verloofd met Turkse zakenman na slechts enkele maanden samen (en een ring van 30.000 euro)

Hoewel Hadise nog maar enkele maanden samen is met de zakenman Mehmet Dinçerler, is het koppel al verloofd. — © blg

Minder dan een jaar nadat het tot een definitieve breuk kwam met de Turkse acteur Kaan Yildirim, is zangeres Hadise (36) opnieuw gelukkig in de liefde. Hadise, die ooit furore maakte in ons land maar ondertussen is uitgegroeid tot een superster in Turkije, is momenteel verloofd met Mehmet Dinçerler (34).