Belgische hoop, nare omstandigheden: vandaag beginnen de Olympische Winterspelen in Peking

Let the Games begin. Vandaag worden om 13 uur Belgische tijd de Olympische Winterspelen van Peking met tonnen vuurwerk boven het Vogelneststadion op gang geschoten. Sportief moet deze editie voor Team Belgium in de breedte de strafste sneeuwolympiade ooit worden, extrasportief is de slagzin van deze Spelen – “Together for a shared future” – even nep als de sneeuw op de hellingen van Yanqing.

Bart Swings is rijp voor één of twee medailles, liefst een gouden. Loena Hendrickx mag terecht dromen van een plek in de top vijf. En normaal gezien zou dat ook gelden voor Kim Meylemans, maar na het absurd rondje quarantainepesten van de Chinese overheid zullen we al blij zijn wanneer de getergde Limburgse vier keer heelhuids met haar slee de finish haalt. Als shorttrackers Hanne en Stijn Desmet, skiër Armand Marchant of biatleten Florent Claude en – in mindere mate – Lotte Lie boven zichzelf uitstijgen, zit er ook voor hen ook een olympisch diploma in. Met negentien atleten in negen verschillende sporten blinken bijna elke dag een handvol Belgische wintersporters op de pistes van Peking. Het is in een niet zo ver verleden een flink pak minder geweest.

Geen Westerse leiders

De gele smog mag dan wel een beetje opgetrokken zijn boven Peking, extrasportief is er meer dan één vuiltje aan de lucht in de Chinese hoofdstad. Is het ecologisch verantwoord om het allergrootste wintersportevenement naar een plek te brengen waar het dan wel ijskoud is – de bewoners schaatsen op de lokale binnenwateren –, maar voor het overige geen centimeter sneeuw ligt? In een streek die kreunt onder de droogte worden miljoenen liters water verspild om de olympische pistes van nepsneeuw te voorzien. Westerse leiders zullen straks amper te bespeuren zijn in de tribune van het Vogelnest, als bescheiden protest tegen de Chinese schending van de mensenrechten en agressie tegen onder meer Hongkong. Vladimir Poetin, die laat Oekraïne dan weer wel even sudderen om zijn maatje Xi Jingping een hart onder de riem te steken.

‘Uitverkoren’ fans

En dan zijn er nog de extreme coronamaatregelen die de olympische superbubbel in een wurggreep houden. Met amper 287 besmettingen op 60.000 personen in drie weken doen de rigoureuze regels schijnbaar hun werk en ook de meeste atleten storen er zich niet meer aan. Straks zitten er zelfs 150.000 Chinezen – uitgekozen door de staat – in de tribunes. Zij zullen zien hoe vannacht de 17-jarige Evy Poppe onbevangen op haar snowboard over een Chinese muur van nepsneeuw springt. Het wordt een symbolisch beeld.