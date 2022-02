Lerarentekort dreigt nog toe te nemen door pensioneringsgolf

Bijna een op de drie leraars is vijftig jaar of ouder. De pensioneringsgolf die op ons afkomt, zal het al bestaande lerarentekort nog groter maken. Vooral voor technische vakken, voor godsdienst en in het kunstonderwijs is de situatie bijzonder nijpend. Dat schrijft De morgen vrijdag op basis van een analyse van de KU Leuven.

Sinds dit schooljaar is het niet meer te ontkennen: het Vlaamse onderwijs kampt met een knoert van een lerarentekort, schrijft De morgen. Dat laat zich voelen in de vervangingen die scholen niet ingevuld krijgen, vooral voor Nederlands, Frans en wiskunde. In het schooljaar 2019-2020 (het laatste waar cijfers voor zijn) waren die drie vakken samen goed voor meer dan 45.000 lesuren zonder vervanging, zo blijkt uit berekeningen van onderwijseconomen Kristof De Witte en Kaat Iterbeke (KU Leuven).

Een van de belangrijkste oorzaken voor het lerarentekort is puur demografisch. Tussen de schooljaren 2011-2012 en 2019-2020 kwamen er 12,8 procent leerlingen bij in het basisonderwijs. Die stromen intussen door naar het secundair onderwijs, waar er meer vakken zijn en dus ook meer leerkrachten nodig zijn.

Instromers

Het onderwijs zet de jongste jaren steeds meer in op zij-instromers als oplossing voor het lerarentekort. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) hoopt hen naar knelpuntvakken te lokken door hen tot tien jaar anciënniteit te laten meenemen.

De onderzoekers schuiven nog een andere oplossing naar voren: “Waarom zetten we niet meer in op ‘hybride leraren’, die de job van leraar combineren met een andere? Denk aan een leraar economie die ook werkt in een groot bedrijf.”