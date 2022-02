Vincent Kompany na bekermatch: “Er stonden elf spelers van Eupen op 25 meter van hun doel”

Anderlecht sleepte pas in de extra tijd een 2-2 gelijkspel uit de brand tegen Eupen, maar is dus nog verre van zeker van een finaleplek in de Beker van België.

LEES OOK.Matig Anderlecht behoudt uitzicht op bekerfinale na late en dubieuze penalty-gelijkmaker tegen Eupen

“Ik denk dat we kansen hebben gehad en in de gevaarlijke zones geweest zijn”, aldus trainer Vincent Kompany. “Maar die laatste pass tussen de keeper en centrale verdediger, zoals een voorzet... Om daar dan agressief op in te lopen, dat was er niet genoeg. Die ballen kwamen niet voldoende aan. Er stonden elf spelers van Eupen op 25 meter van hun doel, dat is nu eenmaal zo. En toch creëren we kansen, maar onvoldoende om de wedstrijd af te maken.”

“Het is nu makkelijk om een analyse te maken van wat er nog beter moet. Maar deze ploeg is daar al geweest en zolang ze in de zones geraken waarin ze vandaag geraakt zijn, zullen ze gevaarlijk zijn. Er is geen enkele ploeg die dat tegen ons twee, drie, vier matchen volhoudt. Dus net niet genoeg vandaag, maar we zullen altijd gevaarlijk zijn. We moesten deze wedstrijd al veel eerder afmaken”, besloot de gewezen Rode Duivel.

LEES OOK. Overtreding van Peeters binnen of buiten de zestien? VAR redt Anderlecht in absolute slotfase tegen Eupen

Stef Peeters bracht Eupen op voorsprong, maar beging ook de late strafschopovertreding. — © BELGA

“Ik denk dat het niet verdiend was geweest als wij gewonnen hadden”, stelde Stef Peeters. “Maar als je op zo’n moment nog 2-1 voor staat, dan is het heel zuur dat je nog een penalty binnen krijgt. Maar wij speelden binnen onze mogelijkheden, als je ziet wie er niet bij is vandaag. Dan is het een mirakel dat je, bij wijze van spreken, met de reserven van Eupen een gelijkspel haalt tegen Anderlecht. Maar achteraf gezien had er dus meer ingezeten. Maar alles is nog open nu, zeker als de afwezigen die er nu waren terugkeren.”