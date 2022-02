Overtreding van Peeters binnen of buiten de zestien? VAR redt Anderlecht in absolute slotfase tegen Eupen

Eupen en Anderlecht speelden donderdagavond 2-2 gelijk in hun heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België. Met dank aan de VAR, die paars-wit in de extra tijd een penalty toekende.

De nederlaag leek onafwendbaar voor Anderlecht, maar het slotoffensief leverde diep in de toegevoegde tijd toch nog de gelijkmaker op. Een duwfout van Stef Peeters op Lior Refaelov werd eerst beoordeeld als een vrije trap op de rand van de zestien, tot de VAR ernaar ging kijken en de bal op de stip werd gelegd door scheidsrechter Jonathan Lardot.

Refaelov twijfelde niet om de gelijkmaker tegen de netten te knallen en zo werd een derde nederlaag op rij - na Cercle en Union - vermeden.

“Wat er gebeurde bij die tweede strafschop? Ik denk dat ik buiten de zestien stond, maar de tackle van de verdediger was op de lijn”, aldus Refaelov. “Al heb ik de beelden nog niet gezien, natuurlijk. Maar daar draait het niet om. Het gaat over onze hele match. Zeker in de tweede helft hadden we de totale controle... We waren niet efficiënt genoeg, maar het geluk staat gewoon nooit aan onze zijde. Ze schieten twee, drie keer op doel en scoren twee keer. In de terugmatch kunnen we hen wel aan, denk ik. Dit was hier een fair resultaat, al was het veld hier niet super. Maar ik ga niet klagen.”