“Opnieuw een bewolkte dag, met krachtige wind en regen”

Vrijdag wordt het in Limburg opnieuw een grotendeels grijze dag. Tijdens het eerste deel van de dag kan er soms een beetje regen of motregen vallen. Vanmiddag blijft het enkele uren droog. In de loop van de namiddag zal er dan een actievere regenzone van noordwest naar zuidoost over Limburg trekken. Deze zal regio Lommel rond 15 uur ongeveer weten te bereiken en zich in het daaropvolgende uur verder over Limburg uitbreiden.