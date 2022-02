Egypte plaatst zich voor Afrika Cup-finale na bloedstollende wedstrijd tegen Kameroen

AA Gent-verdediger Michael Ngadeu (r.) in duel met Mohamed Salah. — © AFP

Egypte heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. Mo Salah en co haalden het in hun halve finale van Kameroen na strafschoppen.

In een eerste helft die goed op en af ging, werd er niet gescoord. De beste kansen waren wel voor Kameroen, dat via een kopbal van AA Gent-verdediger Michael Ngadeu dicht bij de 1-0 kwam. Na een verschroeiende start van Kameroen herstelden de bezoekers het evenwicht.

Egypte bracht bij de rust ex-Anderlecht-speler Trezeguet in de ploeg, maar ook hij slaagde er niet in om de netten te doen trillen. Doordat er maar niet gescoord werd en het einde van de match naderde, namen de zenuwen in de tweede helft toe. Daardoor werd de wedstrijd een pak potiger.

Rood voor bondscoach

Ook Carlos Queiroz werd steeds zenuwachtiger. De Portugese bondscoach van Egypte stond zich voortdurend druk te maken langs de lijn en werd daarvoor bedankt met twee gele kaarten. Het gevolg: een schorsing voor de volgende match.

Omdat er in de reguliere speeltijd én de daaropvolgende verleningen niet meer werd gescoord, moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Uiteindelijk was het N’Jie die de beslissende strafschop miste. Egypte plaatste zich zo voor de finale. Daarin neemt Mo Salah het zondagavond om 20 uur op tegen zijn Senegalese Liverpool-ploegmaat Sadio Mané. Kameroen treft drie uur eerder Burkina Faso in de kleine finale.