Real Betis walst over Real Sociedad in kwartfinale Copa del Rey

In de kwartfinale van de Copa del Rey ontving Real Sociedad, waar Adnan Januzaj in de basis stond, donderdag Real Betis. Betis won overtuigend met 0-4.

De bezoekers kwamen na 12 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Juanmi. Januzaj kwam dicht bij de gelijkmaker, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

In de tweede helft verdubbelde Juanmi de score (57.) op aangeven van Moreno. In de 73e minuut werd Januzaj afgelost door Alexander Sörloth, ex-Gent. Willian Jose maakte er in de 83e minuut 0-3 van vanop de stip na tussenkomst van de VAR. Ruibal zette de 0-4 eindscore op het bord (87.).