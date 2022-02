De kleine Rayan wordt in de gaten gehouden via een camera — © rr

In Tamorot in het noorden van Marokko zijn reddingswerkers al sinds dinsdagavond in de weer om de 5-jarige Rayan uit een 60 meter diepe waterput te bevrijden. De redders lieten een camera in de schacht naar beneden zakken om de gezondheidstoestand van de jongen te kunnen monitoren. Via buizen kon Rayan enkele slokjes water drinken en iets eten, maar hij is erg verzwakt.