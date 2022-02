Schrik niet als Dimitri Van den Bergh en andere darters in “nieuw tijdperk” minder 180’s gooien: “Ik heb het nog niet nagemeten”

Donderdag gaat in Cardiff de Premier League darts van start. De meest prestigieuze competitie met slechts acht van de beste spelers ter wereld. De Premier League kreeg dit jaar een nieuw opzet, maar is ook meteen het eerste toernooi waarbij er nieuwe dartsborden gebruikt worden.

LEES OOK.Michael van Gerwen jaagt op zesde titel in “radicaal vernieuwde” Premier League darts, zonder Dimitri Van den Bergh

Tot vorig jaar deden er tien darters mee aan de Premier League. Vanaf 2022 zijn er dat slechts acht. Een van de redenen waarom Dimitri Van den Bergh, de nummer negen van de wereld, er niet bij is.

Acht darters (de top vier op de wereldranking en vier genodigden) zullen tijdens zestien speelrondes mini-toernooien spelen. Die beginnen met vier kwartfinales, gevolgd door twee halve finales en een finale. Wie een toernooi wint, krijgt vijf punten, de verliezend finalist drie en de twee halvefinalisten twee. De vier darters die aan het einde van de competitie de meeste punten hebben, plaatsen zich voor de play-offs. Oftewel de Premier League Final. De prijzenpot bedraagt 1,2 miljoen euro.

© ISOPIX

De deelnemers van dit seizoen zijn Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Michael Smith, James Wade, Gary Anderson en Joe Cullen. Zij zullen voortaan gooien naar een dartsbord van Winmau. Het Welshe bedrijf neemt de rol over van het Engelse Unicorn, dat eind januari plotseling bekendmaakte de samenwerking met de PDC te stoppen na 25 jaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En dat kan wel eens gevolgen hebben. “De vakken van de ‘trippels’ en ‘dubbels’ zijn ietsje kleiner dan op die van Unicorn”, stelt wereldkampioen Peter Wright bij het AD. “En de ijzerdraad buigt iets minder mee. Het gaat om millimeters. Maar hoe beter je gooit, hoe minder last je er van hebt. Dus voor mij maakt het niks uit, haha.”

“Nog niet nagemeten”

“Klopt”, zegt Simon Hall, marketingdirecteur van Winmau. “Maar dan hebben we het over hele kleine getallen, vaak minder dan een millimeter. Maar bij het darts kan dat wel verschil maken. Bij de BDO (een andere dartsbond die onlangs failliet ging, nvdr.) gebruikten ze heel lang onze borden. Sommige spelers klaagden bij ons over die kleinere vlakken. Daardoor zouden de gemiddeldes bij wedstrijden van de BDO lager liggen dan bij de PDC. Dat laatste klopt, maar ons onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet aan de borden ligt. Daar zijn de verschillen tussen de borden echt te klein voor.”

Joe Cullen won onlangs de Masters, voorlopig het laatste toernooi dat gespeeld werd op een bord van Unicorn. — © ISOPIX

Dimitri Van den Bergh laat het niet aan zijn hart komen als hij op andere grote toernooien voortaan een Winmau voor zijn neus krijgt. “Dat van die kleinere trippels en dubbels klopt, voor zover ik weet. Maar ik heb het nog niet extra nagemeten (lacht). Ik wissel nu ook niet van trainingsbord. Ik heb een Unicorn, want dat is mijn sponsor, dus ik blijf daar op gooien.”

Ook Kim Huybrechts relativeert de uitspraken van Peter Wright. “Ik vind dat nog meevallen”, aldus The Hurricane. “Maar op elk bord zit een beetje verschil. Ik train op een Bulls, een bord van mijn sponsor, en dat zal zo blijven.”