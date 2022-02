Edward Still selecteert geen schoolgaande jongeren meer bij Charleroi: “Studies gaan nu voor”

Een opvallende vaststelling bij Charleroi na de wintermercato: voor de jongeren is er plots geen plaats meer in de selectie van Edward Still. Of toch niet voor de schoolgaande jongeren. “Ze komen aan het eind van hun studies, dat brengt al genoeg druk met zich mee.”

Charleroi opent vrijdag de 26ste speeldag in de Jupiler Pro League tegen Seraing, maar zal dat doen zonder jongeren - althans, schoolgaande jongeren - in de kern. Een bewuste keuze van Charleroi-coach Edward Still om jongens als Martin Wasinski thuis te laten. Wasinski, een zeventienjarige centrale verdediger, maakte nochtans indruk in het begin van het seizoen, maar verdween vervolgens wat naar het achterplan. Een sportieve keuze toen, maar nu speelt ook het aspect school mee. “Hij en nog enkele anderen zitten in hun laatste jaar van het middelbaar. De combinatie school en voetbal is al zwaar, maar nu verhoogt de druk voor die jongens”, aldus Still.

Het idee erachter is dat ze meer tijd verliezen in hun profcarrière mochten ze eventueel hun laatste jaar moeten overdoen op school. “We merkten dat ze stappen hebben gezet op fysiek vlak, maar dat ze wedstrijdritme missen. Een dubbel programma met A-kern en beloften zou te zwaar zijn, dus kiezen we er nu voor om ze bij de U21 speeltijd te laten opdoen. En hopelijk vinden ze zo een goed evenwicht tussen school en voetbal voor de komende maanden.”