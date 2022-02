Het gemeentebestuur van Zutendaal gaat op zoek naar een nieuwe groep bestuursleden voor De Kaller nu het vertrouwen in het vorige bestuur geschonden is. — © Chris Nelis

ZUTENDAAL

Jeugdhuis De Kaller in Zutendaal blijft voorlopig dicht na een politie-inval op zaterdagavond 22 januari. Buurtbewoners hadden geklaagd dat er om 2 uur ’s nachts nog overlast was terwijl toen het verplichte sluitingsuur om 23 uur van kracht was.