Na 58 jaar zal de Nederlandse modeketen C&A verdwijnen uit de Demerstraat in Hasselt. — © Serge Minten

Hasselt

Na bijna zestig jaar verdwijnt met C&A een icoon uit de Hasseltse Demerstraat. “In de jaren zeventig was C&A dé onbetwiste nummer één in het Belgisch modelandschap, maar die positie zijn ze al even kwijt”, zegt retailexpert Gino Van Ossel, die vermoedt dat er nog meer filialen zullen sneuvelen.